Voglia di collant? Ecco i must have da "copiare" dalle influencer

Tra gli accessori più in voga nella moda autunno – inverno 2021 ci sono i collant: velati, a rete, in cashmere, stampati, coloratissimi o classici. Ce ne sono veramente per tutti i gusti. Da quando è stato scoperto il nylon, verso la fine degli Anni ’30, le calze non sono state solo un indumento indispensabile per coprire le gambe nei mesi più rigidi ma sono diventate un vero e proprio capo di moda che nel corso degli anni ha subito mille trasformazioni.

Ovviamente questo trend spopola tra le influencer, che solitamente di moda se ne intendono eccome. Sono in tante le celeb che scelgono di mostrare le gambe coperte da calze trendly. Certo è che i collant sono un capo che non manca mai nel guardaroba di ogni donna, fashion addicted o meno, vediamo quindi insieme quali sono i modelli che stanno andando per la maggiore tra le vetrine di Instagram.

Tra le fantasie più in voga e più attuali troviamo i collant lettering: calze con motivi stampati o con ricami floccati, pieni di frasi, scritte o disegni. Chiara Ferragni e Paola Turani ne hanno indossate diverse, mostrando sui social diversi outfit e abbinamenti. L’imprenditrice digitale ha sfoggiato il modello astrology della capsule collection Share Your Passion di Calzedonia, mentre la modella bergamasca ha scelto la linea Rock Band, con ricami che ricordano l’iconico simbolo dei Rolling Stones.

Per le più freddolose ma che non vogliono rinunciare a quel tocco di stile in più, nessun problema, In commercio ci sono collant con materiale pregiati adatte a essere indossate anche nelle giornate più rigide. Come ad esempio quelle in cashmere indossate sempre da Paola Turani, ma anche quelle scelte dalla sua amica e collega Giulia Valentina. La prima ne ha scelto un paio con lavorazione a trecce, la seconda con una fantasia geometrica, entrambe calde e confortevoli senza perdere la leggerezza e la comodità del capo.