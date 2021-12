Look natalizi: gli accessori più belli su cui puntare per l'outfit delle feste

Natale è ormai alle porte ed è tempo di pensare a quale look natalizio indossare per essere una vera regina delle feste. Tra abiti lunghi in velluto rosso e lurex, maglioni natalizi e completi giacca e pantaloni metallizzati, gli accessori giocano un ruolo importante per completare con stile i look delle festività natalizie.

Tra cerchietti, gioielli, cappelli in pelliccia e scarpe scintillanti ci si interroga spesso su quali siano gli accessori più belli sui cui puntare per l’outfit delle feste. Così, ci pensano le celebrities a suggerire quale accessorio scegliere per il pranzo di Natale in famiglia, per aspettare la notte di Natale con i bimbi in casa o per un grand gala.

Look natalizi: il cerchietto con corna di renna

Un dettaglio stravagante che rallegra i look natalizi per trascorrere il periodo delle festività natalizie in casa o in giro per la città con un dettaglio che celebra il Natale. Stiamo parlando del cerchietto con corna da renna, ormai diventato un must have delle feste natalizie riportato in auge dalle celebrities come Kate Hudson. L’attrice decide di indossarlo in un look confortevole e in stile casalingo insieme a un mini abito rosso e un lungo cardigan beige. Il risultato? Un look a cui ispirarsi e da indossare per il pranzo di Natale in famiglia.

Look natalizi: il colbacco in eco-pelliccia

Per chi decide di trascorrere le festività natalizie sulla neve nello scenario incantato di montagne e boschi innevati, l’accessorio ideale per creare un look natalizio anti-freddo è il colbacco in eco-pelliccia. Lo sa bene Emily Ratajkowski che sceglie un modello ecologico e cruelty free da abbinare a look total red.

Look natalizi: le scarpe gioiello

A corredo dei look natalizi, tra gli accessori sui quali puntare non possono mancare un paio di scarpe gioiello. Un modello al quale ispirarsi sono le décolleté bianche a punta con cinturino di strass di Paola Turani abbinate e un lunghissimo ed elegante abito in seta rosso con spacco frontale ideale da indossare per un gran gala di Natale.

I gioielli di diamanti

Lucenti, scintillanti e appariscenti: i gioielli sono il dettaglio prezioso con cui completare i look natalizi e donano un tocco di eleganza e raffinatezza a ogni outfit delle feste. Le celebrities puntano tutto su parure di gioielli decorati da diamanti iridescenti e super luminosi che spaziano da set di collane con catene sottili e mini ciondoli o maxi collier tempestati da diamanti, senza dimenticare orecchini chandelier e bracciali di strass. Ad esempio, Bianca Balti indossa un completo di gioielli a forma di stella composto da collana, orecchini e perfino una tiara da indossare tra i capelli. Il risultato? Un accessorio prezioso impossibile da non avere per questo Natale.

Look natalizi: la spilla

L’anno 2021 ha segnato il ritorno delle spille e per le festività natalizie si confermano il dettaglio chic con cui completare i look delle feste. Un esempio? La spilla a forma di fiocco di Maria Carey tempestata da strass che dona un punto di luce a un abito da sera rosso.