Scarpe décolleté, gli abbinamenti perfetti

Cambiano le stagioni, le tendenze, gli stili, ma le scarpe décolleté non passano mai di moda. Valutare diverse possibilità di abbinamenti significa poter indossare le pump, le più femminili tra le scarpe, anche in outfit da giorno, perfetti per look da ufficio, e non solo in outfit eleganti, da sera o per una cerimonia.

Inutile dire che le proposte degli stilisti, in fatto di scarpe décolleté, sono pressoché infinite, modulate come sono in colori e materiali differenti (compresa la stampa animalier così gettonata nell’inverno 2020), in tacchi a spillo o con tacchi larghi, in modelli casual o super chic.

Ecco i tip della redazione per aiutarvi a scegliere come vestire.

Le décolleté con i pantaloni

Il più classico dei capi nel guardaroba, la camicia bianca, viene proposta da Givenchy in croccante popeline di cotone e decorata con cristalli scintillanti sul collo e sui polsini e pettorina piqué che prende spunto da stili smoking. Un pezzo pregiato che si può abbinare con i pantaloni low cost di Zara a vita alta elasticizzata con l’orlo dalla linea svasata. Ai piedi, le décolleté Jimmy Choo con tacco a stiletto in pelle scamosciata butirrosa nera con cristalli scintillanti.

Jeans e scarpe décolleté

Must di stagione, il blazer in tweed è perfetto con i i jeans. La giacca Mango è un modello pied-de-poule con collo stondato, mentre i jeans di Grlfnd hanno un look retrò, dalla linea elasticizzata e la vita alta. Si abbinano alla perfezione con le pump colorate di Casadei in raso di seta con tacco a rocchetto metallizzato.

Décolleté e minigonna

Un inverno caldissimo con la maglia di Max Mara con collo a lupetto in filato di lana e cachemire, lavorato a punto links, con motivo a treccia sul davanti; da indossare con una mini come quella di H&M, corta e svasata in tessuto a quadri. Inatteso il modo in stampa animalier di Pura Lopez con silhouette a punta e tacco a spillo di 11 cm.