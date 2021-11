Arriva il weekend e con lui anche moltissime novità musicali. Le nuove uscite discografiche del fine settimana del 5 novembre, sono varie e adatte a tutti i gusti: si va dall’attesissimo album di Loredana Berté, che era stato anticipato dal singolo Bollywood, alla nuova canzone di Arisa, Altalene, che vede protagonista della clip video Vito Coppola, partner dell’artista a Ballando con le stelle. Ecco tutte le novità.

Il nuovo lavoro discografico de Il Volo dedicato a Ennio Morricone, Il Volo sings Morricone è finalmente disponibile. Si tratta di 14 canzoni, per lo più brani di celebri colonne sonore, come Se da Nuovo Cinema Paradiso e Nella Fantasia dal film The Mission, ma presenta anche alcuni inediti, come I colori dell’amore, scritto per i giovani cantanti da Andrea Morricone.

Loredana Bertè, invece, rilascia il suo Minifesto, l’attesissimo album che “racconta di me e di quelle come me“, precisando che a collaborare al progetto sono stati anche Nitro, Fedez e J-Ax. Tra le dieci nuove canzoni anche Figlia Di… la super hit che ha anticipato l’uscita dell’album e Bollywood, pubblicata il 29 ottobre.

S’intitola invece Rivoluzione il nuovo disco di Rocco Hunt, ricco di ospiti: Boomdabash, Guè Pequeno, Carl Brave, Fabri Fibra, Luchè, Emis Killa e Ana Mena. Dieci nuove canzoni che l’artista campano porterà in un instore tour in giro per l’Italia per incontrare i fan proprio a partire dal 5 novembre.

Dopo quarant’anni di pausa gli Abba, il gruppo pop di maggior successo degli ultimi anni ha rilasciato il disco di inediti Voyage. Dieci brani, tra cui i primi due singoli I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down, registrati nello studio di Benny, Riksmixningsverket a Stoccolma.

Diana Ross, invece, rilascia Thank You, primo disco dopo 14 anni, mentre Giovanni Allevi ha pubblicato L’estasi, album dedicato alla libertà ritrovata dopo la pandemia, che contiene anche la canzone Our Future.

Tra i singoli, invece, ci sono Fall in love at Christmas di Mariah Carey e Come nelle canzoni di Coez. Poi ancora Sick Lucke feat Madame e Chiello che cantano la Strega del frutteto, Fedez con Morire Morire, David Guetta feat. Annalisa con Family, Arisa con Altalene, i Radiohead con If You Say The Word tratta dall’album KidAMnesia.