"Manifesto", tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Loredana Bertè

Tutto pronto per l’uscita del nuovo album di Loredana Bertè. La cantautrice italiana ha annunciato ai suoi fan il titolo, la data di rilascio e altri dettagli sul disco, precisando che a collaborare al progetto sono stati anche Nitro, Fedez e J-Ax. Manifesto, questo il nome, sarà disponibile a partire dal 5 novembre e includerà anche Figlia Di… la super hit che ha anticipato l’uscita dell’album.

“Abbiamo fatto un album che è una bomba“, ha dichiarato Loredana sui social, svelando anche la copertina del progetto, dove si vede la cantante ammiccare e mostrare il medio a favore dell’obbiettivo. Il disco si compone di dieci nuove canzoni: Bollywood, Ho Smesso Di Tacere, Dark Lady, Chi Non Muore Si Rivede, Quelle Come Me, Persa Nel Supermercato, Figlia Di…, più i tre duetti. Il primo con Fedez che s’intitola Lacrime In Limousine, poi con Nitro canta Florida, mentre con J-Ax Donne Di Ferro.

“È passato poco dalla fine del ‘Figlia di… Summer Tour’, ma mi manca già tantissimo stare sul palco e cantare per voi”, aveva scritto Loredana Bertè pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale riguardo al nuovo disco. “Non vedo l’ora sia l’anno prossimo per il tour teatrale. Nel frattempo sono entrata in modalità Album”.

L’artista al momento è impegnata in diversi progetti, tra cui anche quello di prestare la voce a Nonna Addams nel nuovo film La famiglia Addams al cinema a partire dal 28 ottobre 2021. Un periodo davvero d’oro per la cantante, che nell’ultimo anno è stata impegnata con tante nuove collaborazioni, dischi inediti e novità musicali. Del resto negli ultimi anni, anche grazie alle varie apparizioni in tv e alla sua ultima partecipazione a Sanremo Loredana è di nuovo sulla cresta dell’onda.