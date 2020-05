Luca Argentero e Cristina Marino: la prima foto della figlia Nina Speranza

Appena una settimana fa Cristina Marino ha dato alla luce la piccola Nina Speranza, primogenita del compagno Luca Argentero.

Dopo il parto l’influencer aveva condiviso su Instagram solo una foto in bianco e nero in cui si intravedeva la manina della nuova arrivata, ma adesso è arrivata finalmente la presentazione ufficiale.

Ieri Cristina ha pubblicato una foto tenerissima in cui è immortalata Nina sdraiata di schiena mentre indossa un capellino rosa ed un body a strisce. La didascalia all’immagine è semplicemente “Tu“, una parola che racchiude tutta la gioia in casa Argentero in questo momento.

I fan, famosi o non, non potevano che inondare il post con commenti affettuosi: “Che amore!“; “La bellezza“; “Fagottinaaa“; “Poi crescerà, ti parlerà delle sue passioni, dei suoi primi amori… e ti chiederai come è successo tutto così in fretta, anche se in un posticino del tuo cuore lei per te sarà sempre come adesso“.

La Marino ha trascorso gli ultimi mesi della gravidanza in quarantena con l’attore e, in alcune dirette Instagram, ha svelato dei dettagli della loro relazione raccontando ad esempio il primo incontro con Luca: “Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire ma mi hanno sbagliato il volo, proprio Sliding Doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: ‘Guarda, puoi partire domani’. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto“.