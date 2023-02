Tra i nomi dei Big che si esibiscono durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 compare anche quello di Luca D’alessio, in arte LDA. Dopo aver conquistato i suoi fan ad Amici21, il giovane, figlio del cantautore Gigi D’Alessio, porta sul palco dell’Ariston il brano Se poi domani e il primo a fargli auguri – e dedicargli una lettera dolcissima – è stato proprio il papà.

D’Alessio Senior ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram una foto ricordo di lui e LDA da piccolo, mentre già tiene in mano il microfono. A corredo dell’immagine ha quindi iniziato la dedica per il figlio:

La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te. Vorrei difenderti da quest’ansia che ti assale e donarti le consapevolezze che ho acquisito in questi anni, ma è giusto che anche tu percorra la tua strada verso le sicurezze che credi di non avere, perché altro non sono che giovani insicurezze.

Poi, il riferimento a Sanremo, il cui palco ha calcato alcuni anni prima anche lo stesso Gigi:

Il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me.