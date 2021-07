Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli genitori: è nato Emanuele Silvio

Fiocco blu per Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il 28 luglio 2021 è nato Emanuele Silvio, primo figlio per la coppia e tredicesimo nipote per l’ex premier e attuale leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il nome del piccolo, naturalmente, è stato scelto per omaggiare il nonno. Gli ultimi scatti della coppia, rubati dal settimanale Chi, risalivano a giugno, quando Federica, ormai all’ottavo mese, si concedeva qualche giorno di relax in Sardegna con il marito.

Sui social non è comparsa ancora alcuna foto e la notizia della nascita di Emanuele Silvio è stata riportata dal sito Whoopsee. Il piccolo ha preceduto di qualche settimana un futuro cuginetto (o cuginetta): Barbara Berlusconi, infatti, è in attesa del suo quinto figlio. La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha già due figli con l’ex compagno Giorgio Valaguzza e altri due nati dall’amore per Lorenzo Guerrieri.

I neogenitori Luigi e Federica sono forse la coppia più riservata della famiglia Berlusconi. I due si sono conosciuti a Milano, grazie ad amici in comune e sono stati insieme nove anni prima di convolare a nozze nell’ottobre del 2020. Il matrimonio è stato blindatissimo, pochissimi invitati e fotografi il più lontano possibile dalla location: il rito si è svolto nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, mentre per i festeggiamenti la coppia e gli invitati si sono spostati in Brianza.

Federica Fumagalli è un’imprenditrice italiana, originaria di Lecco. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Federica lavora con la MB Projects, un’azienda che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione. Luigi, invece, è il quinto figlio di Silvio Berlusconi, il terzo avuto da Veronica Lario. Lavora nel campo della finanza e nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora.