Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvio il duo La Rappresentante di Lista, debuttano con il loro primo romanzo. È uscito in tutte le maggiori edicole Maimamma, edito dal Il Saggiatore, il libro con cui la band racconta la storia che sta dietro all’album My Mamma che, come dicono loro, li ha ossessionati per anni. “Vi porteremo dentro un mondo a tinte forti, lo stesso universo che ci ha inghiottiti quando abbiamo iniziato a scrivere queste canzoni. Sarà tutto vostro. Seguiteci fino alla fine del mondo”, scrive la coppia su Instagram.

Protagonista del romanzo è Lavinia, una giovane donna sta per dare alla luce un bambino mentre nel pianeta si avvicina la fine annunciata. Per Veronica, pisana, e Dario, palermitano, è come un diario cui si raccontano, certo, in modo fantastico, ma in cui riescono ad approfondire alcuni dei temi delle tracce del disco, come spiegano su Instagram:

“Per noi Maimamma non è solo un romanzo. È la storia che sta dietro non solo al nostro ultimo disco, ma a tutta la nostra poetica. È un racconto che ci unisce da sempre e che è cresciuto insieme a noi. Ci sono le occupazioni, gli amori, i vicoli, le paure, i fallimenti, i desideri, le spiagge, le storie che ci hanno ossessionato. Poi a un certo punto la storia è diventata quella di Lavinia”.

La Rappresentante di Lista, in queste pagine mette dentro ecologia, inclusione, precarietà, femminismo, maternità, una moltitudine di pensieri che si mischiano tra loro in una storia d’amore, di amicizia e di scoperta di se stessi. Il due artisti, ora anche scrittori, presentano il loro libro con una serie di appuntamenti in tutta Italia a partire da Palermo il 28 ottobre 2021, per finire a Roma il 7 novembre. Poco dopo avrà inizio il loro nuovo tour nei club, il 17 marzo, iniziando all’Atlantico nella Capitale.