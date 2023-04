Marco Borriello: "La mia relazione più importante è stata con Belen Rodriguez"

Marco Borriello ha oggi tagliato il traguardo dei 40 anni (a giugno 2023 ne compirà 41) e può ora guardare con maggiore maturità al suo passato, anche sentimentale. Per anni è stato uno dei calciatori più apprezzati dalle donne e ha avuto modo di vivere tante storie d’amore, più o meno tormentate, ma non ha alcun dubbio nell’indicare quale sia stata la più importante, quella con Belen Rodriguez.

I due si erano messi insieme quando erano entrambi giovanissimi e agli inizi delle rispettive carriere, ma hanno certamente rappresentato una coppia che ha fatto sognare tante persone: “È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente – ha detto l’ex calciatore al Corriere della Sera -, ma è stata certamente la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo”.

Oggi è single e si divide tra l’Italia e Ibiza, dove è nel board dell’Ibiza Calcio, ma non sembra avere grandi rimpianti, pur avendo ora la voglia, appena sarà possibile di diventare papà: “Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico ‘Ti amo’ – racconta Marco Borriello – Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante”.

L’ex attaccante non nasconde anche di sentirsi diverso da molti altri colleghi: “I calciatori si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere”.

I guadagni non sono certamente mancati, ma lui ha fatto il possibile per non sperperarli, proprio per questo ogni tanto può togliersi anche qualche sfizio: “A 18 anni prendevo 2000 euro al mese, poi certo dopo molto di più. Credo di aver guadagnato 30 milioni. Non mi sono fatto mancare niente, ho avuto una vita costosa e dispendiosa ma sono riuscito a salvare il patrimonio. Per stare bene non ho bisogno di lussi sfrenati, però devo avere la possibilità di fare sport, vedere gli amici, andare in un bel ristorante, essere nella natura. Poi se c’è l’opportunità di godere di un po’ di cultura è il massimo”.

C’è però un altro desiderio che vorrebbe presto realizzare: “Vorrei avere un terreno di molte migliaia di metri quadri a Ibiza dove coltivare l’orto e piantare un vigneto, con le gallinelle e i cavalli” – ha concluso.