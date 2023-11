Belen Rodriguez si sposa di nuovo? Spunta la foto dell'anello

Belen Rodriguez sta trascorrendo un periodo di vacanza alle Maldive con il nuovo compagno Elio Lorenzoni, mentre i figli sono rimasti con i loro padri, Santiago con Stefano De Martino (i due sono a Londra), Luna Marì con Antonino Spinalbese.

La showgirl, come di consueto, sta documentando le sue giornate attraverso il suo profilo social, da cui ci tiene a dimostrare di avere ritrovato la serenità, condizione che sembrava avere perso negli ultimi mesi, al punto tale da avere ammesso di avere perso ben sette chili.

Nella giornata di domenica 12 novembre 2023 ha però sorpreso i suoi follower con un post davvero particolare, che sembra presagire la volontà dei due di sposarsi. Lei ha infatti pubblicato un’immagine della sua mano con un anello in evidenza, pegno d’amore evidentemente dell’imprenditore bergamasco. A corredo dello scatto, una sola ma semplice parola: “Sì“, che dimostrerebbe come la fatidica proposta possa essere arrivata proprio nella location da sogno in cui i due si trovano.

Non sono mancati, tanto per cambiare, i commenti negativi da parte di alcuni follower, che ritengono il comportamento di Belen Rodriguez avventato, visto che la coppia sta insieme da pochissimo. L’argentina ha parlato di una relazione che dura da cinque mesi, che si è trasformata nel tempo, visto che i due si conoscono da dodici anni. Questa versione non convince però tutti, dato che in estate lei era in barca con il conduttore napoletano, che risulta essere ancora suo marito.

Lei e il presentatore, infatti, non hanno mai divorziato, quindi se ci saranno delle nuove nozze da programmare è necessario arrivare anche a questo importante passo.