Tra le vip è ormai un’abitudine rispondere al box domande su Instagram e a questo non si sottrae neanche Marina La Rosa, la storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Anche lei, ha deciso di rispondere senza filtri alle tante domande dei follower che la seguono, senza porsi limiti e senza tirarsi indietro neanche alle curiosità più piccanti.

Oltre alle classiche domande sulla vita di coppia, consigli vari su lifestyle e simili c’è stato anche un utente che ha chiesto: “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”. Il riferimento alle recenti stories dell’ex conduttrice de Le Iene è palese. Alessia infatti ha mostrato ai suoi fan la sua collezione di sex toys e non è di certo passata inosservata.

L’ex gieffina non è stata certo da meno, e senza scomporsi, con molta naturalezza, ha mostrato la foto del suo giocattolo erotico, come risposta alla domanda: “Ma quale tabù? Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!”. Di certo di Marina La Rosa non si può dire che le manchi la schiettezza e la risposta senza tanti giri di parole verso il fan curioso ne è l’ennesima prova.

È sempre stata famosa per essere una tipetta senza peli sulla lingua e per non essersi mai nascosta dietro falsi pudori si era anche beccata l’appellativo di “gatta morta”. Nessun tabù quindi dietro a una sana sessualità dove si può anche giocare e sperimentare e le donne del mondo dello spettacolo ce lo stanno confermando, sempre che una conferma servisse. Poi ancora una domanda di un follower: “La cosa più sexy che hai fatto durante il Grande Fratello?”. Marina risponde: “Non ho fatto nulla, eppure ho fatto tanto”.