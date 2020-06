Matitone ombretto: come si usa e quale scegliere

Il matitone ombretto è un alleato prezioso per un make-up smart e duraturo: ecco tutto quello che c’è da sapere su questo trucco, da come si usa a quale scegliere tra le migliori proposte sul mercato. Prima di tutto, cerchiamo di capire perché optare per un ombretto a matita. L’ombretto, infatti, trucco fondamentale per dare colore e profondità, per creare giochi di luci e ombre, per rendere più profondo e luminoso lo sguardo o più grandi gli occhi, è disponibile in vari formati.

In polvere compatta, in polvere, in crema, liquido o in matitone, l’ombretto va scelto in base alle esigenze. Gli ombretti in polvere compatta sono sicuramente i più diffusi, disponibili in infinite combinazioni di texture, colori, perlature e, come quelli in polvere, creano effetti luminosi ideali per evidenziare lo sguardo. Tuttavia, la polvere può essere la scelta meno indicata in presenza di rughe o se la pelle è molto delicata o secca. In questi casi, si tende a puntare sugli ombretti in crema, semplici da stendere, morbidi e dalle nuance accese.

E l’ombretto in matita? È un’opzione davvero pratica: si stende in un attimo, senza necessità di pennello, si può portare con sé e permette ritocchi veloci. Il matitone, poi, è la sua evoluzione extra large, ancora più smart, in quanto con una sola passata riesce a coprire gran parte della palpebra molle e a realizzare uno strato semplice da sfumare.

I vantaggi? Lo stick ha una consistenza cremosa, può essere utilizzato anche da principianti – perché a metà strada tra l’ombretto e la matita – e dura a lungo, anche con il caldo quando le temperature si fanno più alte.

Matitone ombretto: come si usa

L’ombretto a matita si può utilizzare da solo, per colorare la palpebra, o come un eyeliner colorato, o ancora per uno smokey eyes e addirittura come base per un classico ombretto in polvere (un trucco per fissare la polvere e fare durare più a lungo il make-up).

Una volta steso, il matitone può anche essere sfumato (velocemente perché tende ad asciugarsi molto in fretta) con il pennello o con il polpastrello. Si possono poi aggiungere altri tratti fino a ottenere l’effetto desiderato. Fissate con un velo di cipria.

Guida all’acquisto: i migliori da scegliere

I matitoni ombretto sono presenti nel catalogo di quasi tutte le Case cosmetiche, visto il loro successo. La scelta non manca, tra satinati, opachi e dall’effetto bagnato, tra colori classici, nero e nude, sfumature pastello e proposte metallizzate per look particolari.

Ecco i migliori che non possono mancare nel vostro beauty case secondo la redazione.

Clinique Chubby Stick Shadow Tint For Eyes. Una formula cremosa e vellutata per un colore intenso e luminoso che rimane inalterato per tutto il giorno, senza sbavature. I colori più popolari? Il nude Bountiful Beige e il talpa Lots o’ Latte. Prezzo consigliato 10,25 euro Acquista ora puroBIO cosmetics Matitone ombretto. Una matita professionale dalla texture cremosa e dal colore brillante. La mina è morbida e scorrevole grazie agli oli naturali di soia ed albicocca. Il prodotto – ça va sans dire – è Nickel tested, vegan ok ed è certificato biologico da ccpb. Abbiamo scelto il matitone n°23 dal colore acquamarina con satinatura argentata, ideale per l’estate. Prezzo consigliato 7,90 euro Pupa VAMP! READY TO SHADOW. Un prodotto perfetto anche per sottolineare lo sguardo lungo la rima ciliare inferiore. La nostra nuance preferita? Lo Smoky Blue, per uno sguardo profondo e ultra chic. Prezzo consigliato 15,95 euro Acquista ora Stylo ombre et contour di Chanel. La consistenza cremosa gli consente di scivolare sulla pelle e anche sul contorno occhi. Si tratta di una matita ombretto multiuso: khôl, eye-liner e ombretto. È disponibile in nove tonalità ed è perfetto per l’estate da usare come base per l’ombretto liquido. Prezzo consigliato 31 euro Acquista ora