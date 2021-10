Periodo di grandi soddisfazioni e felicità per Manuel Locatelli, il calciatore bianco nero che dopo aver festeggiato l’estate 2021 da campione d’Europa, ha chiesto a Thessa Lacovich di sposarlo. E lei commossa ha detto Sì. Dopo l’approdo alla Juventus, il primo gol al suo esordio nel derby della Mole con il Torino, per lui e la sua dolce metà le emozioni sembrano non finire.

In una foto postata su Instagram, Manuel tiene la mano a Thessa mentre lei entusiasta mostra in primo piano l’anello di fidanzamento ufficiale. Immancabili i commenti di tutti i componenti della squadra che si sono tutti congratulati con il loro compagno. Tra gli auguri di Massimiliano Allegri anche quello di Alice Campello, moglie di Alvaro Morato che ha scritto: “Che emozione”. Locatelli le dedica ogni gol mimando con le dita la T e i due appaiono molto felici insieme, come si vede dalla raccolta di foto nelle stories.

Originaria della Costa Rica, classe 1998, esattamente come Locatelli, sta insieme allo sportivo da quattro anni. È appassionata di cani e di viaggi e ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Media Advertising e sul suo profilo appare anche un Master in Digital Communication Strategy.

Manuel, che nel 2015 è stato inserito nella lista dei migliori cinquanta calciatori nati nel ‘98, stilata da The Guardian, è originario di Galbiate. Ha cominciato a giocare nella squadra oratoriale del Pescate, allenata da suo padre Emanuele. Dopo vari passaggi, il 18 agosto 2021 è passato alla Juventus.