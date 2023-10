Gabriela Chieffo, ex concorrente del reality show Temptation Island, ha risposto nelle storie Instagram a delle critiche che molti utenti le hanno rivolto per i suoi interventi estetici. La giovane è recentemente tornata dalla Turchia, dove si è recata insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara per sottoporsi a una mastoplastica e a una rinoplastica.

“Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato tanti bei messaggi. Appena mi riprendo, vi risponderò. Invece per le persone malefiche che mi mandano sempre gli stessi messaggi cattivi e mi criticano per il naso, voglio che sappiano che io faccio quello che voglio”, ha esordito davanti alla videocamera la ragazza, che nelle scorse settimane aveva già ricevuto critiche per il filler alle labbra.

“Vi ho già spiegato che non ero qui per rifarmi il naso, ero venuta qui solo per il seno perché dopo aver perso tanto peso era svuotato”, ha poi aggiunto. Gabriela Chieffo, infatti, come già svelato alle telecamere di Verissimo, ha vissuto una perdita di peso importante causata da quello che la giovane stessa ha definito “un crollo” seguito al tradimento del compagno.

“Il naso è stata una cosa secondaria, ma ho fatto molto bene a rifarlo”, ha quindi concluso la ragazza che, in seguito, ha risposto ad altre domande, sempre a mezzo Instagram.