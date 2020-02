Meghan Markle e Harry non parteciperanno al matrimonio della principessa Beatrice

Il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero non prendere parte alle nozze reali della Principessa Beatrice. Secondo il Daily Mail i Sussex potrebbero snobbare il grande evento restando in Canada. Secondo altre fonti solo Harry raggiungerà la cugina per il lieto evento. Dal 31 marzo la Megxit sarà effettiva e la coppia libera da ogni impegno ufficiale. La Principessa Beatrice di York sposerà l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi il prossimo 29 maggio.

Continuano quindi i problemi delle nozze reali dell’anno. Dopo la scelta di un profilo basso, a causa dello scandalo sessuale che ha coinvolto il padre della sposa, il Principe Andrea e le limitazioni della Regina arriva anche questo smacco. Harry e Meghan, forse per evitare contatti con parte della famiglia, hanno deciso di disertare questo grande evento. Sarà davvero così? Certo è che le nozze di Beatrice sembrano essere nate sotto una cattiva stella.

La Principessa non è un membro senior della Royal Family, per questo anche membri in vista dei Windsor potrebbero snobbare l’avvenimento. Harry e Meghan, però, hanno partecipato con grande entusiasmo nel 2018 alle nozze della sorella minore della sposa, la Principessa Eugenia. Questa potrebbe essere l’occasione per rinsaldare e ricucire i rapporti con la Regina Elisabetta e il Principe William.

Infondo Sarah Ferguson, madre di Beatrice è una grande fan di Meghan. In passato la donna ha più volte affermato di essere dalla sua parte vedendola come una ventata di aria fresca nella Royal Family. Sarah è stata infatti un’ospite d’eccellenza alle nozze dei Dichi di Sussex, contrariamente a quanto avvenuto per quelle di William e Kate. Secondo le ultime indiscrezioni sono soltanto centocinquanta gli invitanti alle nozze di Bea e Edo, come ormai li chiamano tutti.