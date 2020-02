Meghan Markle e il Principe Harry a cena con Jennifer Lopez

Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero cenato con Jennifer Lopez e Alex Rodriguez dopo il summit sulle malattie mentali a Miami. I Sussex, alla loro prima apparizione insieme dopo la Megxit, potrebbero arrivare a sorpresa questa sera sul red carpet degli Oscar 2020.

Un quartetto insolito, Meghan e Harry pare abbiano cenato con Jennifer Lopez e il futuro marito nel ristorante del 1 Hotel South Beach a Miami, dove si era tenuta la conferenza. Il Principe, introdotto dalla moglie, aveva raccontato la sua esperienza personale con i disturbi mentali. Harry ha condiviso un racconto intimo sui sette anni passati in terapia dopo la morte di sua madre, Lady Diana.

A fine summit i Duchi di Sussex si sono uniti alla popstar e al giocatore di baseball per una cena, durante la quale pare JLo li abbia invitati insieme al piccolo Archie nella sua villa di Miami. Uno scorcio di vita Hollywoodiana per la coppia, che secondo i bene informati potrebbero apparire questa sera sul red carpet dei Premi Oscar 2020.

Solo un gossip al momento, nato dopo la notizia che Meghan Markle starebbe cercando un manager a Los Angeles. Secondo il Daily Mail il Canada potrebbe stare stretto ai Sussex, che potrebbero fare il grande passo in California, raggiungendo anche Doria Ragland, madre della Duchessa.

Intanto il toto guadagni è partito. Con la loro partecipazione a eventi, congressi e summit come questo, tenendo discorsi e presentando premi, la coppia potrebbe guadagnare fino a 100 milioni di dollari. Per ora la notizia di una biografia o di una intervista tv sembra accantonata. Harry e Meghan potrebbero stupirci come hanno già fatto con la Megxit.