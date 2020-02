Oscar 2020: tutti i presentatori e le performance musicali

Mancano ormai pochissimi giorni alla cerimonia dei premi Oscar 2020, che si svolgerà nella notte di domenica 9 febbraio. Si tratta di uno degli spettacoli più seguiti al mondo, nonostante la durata monstre, e come sempre per mantenere alto il livello saranno invitati tantissimi personaggi del mondo dello show business.

Un po’ come per il Festival di Sanremo, però, anche la 92edizione della kermesse degli Academy Awards ha bisogno di qualcuno che porti avanti la direzione della serata. Tuttavia, così come avvenuto lo scorso anno, non ci sarà un conduttore ufficiale, per cui questo onere verrà suddiviso tra i numerosi ospiti che si alterneranno sul palco per annunciare i vincitori, snellendo di fatto la cerimonia.

Se si scorre la lista ufficiale dei presentatori, che riportiamo più sotto, ci si accorge che saranno presenti alcuni dei nomi più importanti di Hollywood come Gal Gadot, Tom Hanks, Timothée Chalamet, Penelope Cruz, Mark Ruffalo, Diane Keaton, Rami Malek, Steve Martin, Natalie Portman, Chris Rock e molti molti altri.

Non potevano però mancare i momenti musicali, che in parte sono legati alla categoria della Migliore canzone: sono dunque previste le esibizioni live di Elton John ((I’m Gonna) Love Me Again da Rocketman), Idina Menzel Aurora (Into the Unknown da Frozen II), Randy Newman (I Can’t Let You Throw Yourself Away da Toy Story 4 ), Chrissy Metz (I’m Standing with You da Breakthrough) e Cynthia Erivo (Stand Up da Harriet).

Inoltre meritano una menzione particolare le due guest star assolute, ovvero la sempre più lanciata Billie Eilish, che potrebbe a ogni buon conto presentare ufficialmente la nuova canzone di No Time To Die, ultimo capitolo della saga di James Bond, e Janelle Monáe, cantante che ha fatto il suo debutto al cinema in Moonlight.

Ecco la lista dei presentatori agli Oscar 2020: