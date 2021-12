Martina Colombari sfoggia il tubino di paillettes perfetto per Capodanno

Arriva da Martina Colombari l’ispirazione ufficiale per l’outfit di Capodanno 2022: un tubino di paillettes bianche e bordeaux. L’ex Miss Italia ha condiviso con i suoi follower una fotografia sul suo profilo Instagram con indosso l’abito, e immediatamente ha ricevuto centinaia di commenti pronti a sottolinearne la bellezza.

Il capo è come un vero e proprio gioiello, grazie ai piccoli dischetti sui quali la luce si riflette, creando un effetto stellare. È un abito adatto alle feste in discoteca, per brillare nella notte, ma anche alle serate più chic.

Il modello lascia scoperte le gambe, sottolineando la sensualità della figura. Allo stesso tempo, però, le maniche lunghe e lo scollo a U compensano in eleganza e lo rendono versatile, adatto per essere indossato durante i red carpet o ad eventi raffinati e glamour.

Il tubino è firmato Genny e mescola nuance bianche e rosse, perfette per richiamare l’atmosfera natalizia. Martina colombari ha completato il look abbinando ai piedi un paio di decollétées di raso rosso, con un bocciolo di rosa adagiato poco prima della punta. Il makeup riprende le tonalità dell’outfit grazie al rossetto color magenta. Per quanto riguarda l’hairstyle, invece, i capelli raccolti formano sul davanti delle onde rétro, che ricordano un po’ lo stile anni ’20.

L’immagine perfetta per celebrare l’anno nuovo in grande stile e ballare fino al mattino. Occasioni tanto desiderate negli ultimi anni che, purtroppo, ci hanno invece costretti a rinunciare a ben più di un festeggiamento. Adesso, però, sembra arrivato il momento di poter tornare lentamente a risplendere e il tubino di paillettes si conferma senza dubbio l’abito adatto per la rinascita.