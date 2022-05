I volontari del Servizio statale per le comunicazioni speciali dell’Ucraina, mentre sistemavano i pacchi degli aiuti umanitari arrivati dall’Italia, hanno trovato dei gioielli d’oro nelle tasche di un cappotto. I preziosi hanno un valore economico importante ma di certo quello affettivo potrebbe essere anche superiore.

Su quasi tutti i gioielli sono incisi nomi e iniziali e, quasi sicuramente sono giacevano dimenticati da tempo in un indumento dismesso, e chi ha donato ha scordato di dare un’ultima occhiata alle tasche. Consapevoli di quanto volgano gli affetti, i volontari ucraini hanno lanciato allora un appello, nella speranza di poter trovare il legittimo proprietario di collane e bracciali:

“Siamo giunti alla conclusione che questi oggetti di valore ci siano giunti per caso. Saremo felici di restituirli ai loro proprietari perché per loro contano molto in quanto legati a eventi della loro vita di chi li ha avuti in dono”.

Tramite Facebook e altri social, il Servizio statale per le comunicazioni speciali ha fatto quindi partire questa gara di solidarietà al contrario, l’Ucraina che chiama l’Italia:

“Se avete gli amici o parenti nell’Italia, si prega di condividere questo messaggio con loro e chiedere di condividerlo sulle loro pagine e nei gruppi locali sui social media. Saremo grati a chiunque ci aiuti a restituire gli oggetti preziosi ai proprietari”.

Nel post vengono condivise anche le foto dei gioielli affinché chi li aveva possa riconoscerli, e una serie di numeri di telefono da contattare per dare informazioni. “Chi riconosce questi gioielli faccia sapere all’Ambasciata ucraina in Italia o a noi il modo per restituirli – speiga Oles Horodestskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia – Ringraziamo tutti per gli aiuti ma questi oggetti devono rientrare nelle mani del proprietario”.

Horodestskyy approfitta della vicenda per fare un altro appello: