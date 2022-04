Secondo l’ufficio del procuratore dell’Ucraina, sarebbero 217 i bambini morti in guerra dal 24 febbraio 2022. In loro omaggio, sono stati esposti nella piazza centrale di Kamyansky, nell’oblast di Dnipropetrovsk, proprio 217 giocattoli. Tra questi, vari orsacchiotti di peluche, bambole, automobili, biciclette e pattini.

La manifestazione di solidarietà è stata organizzata dal Centro per le iniziative giovanili e dal consiglio comunale di Kamyansky. “217 bambini ucraini non giocheranno mai più in cortile, non andranno in bicicletta. È impossibile perdonare. La morte dei bambini non può e non deve essere perdonata“, ha affermato il capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. “Chiediamo ai Paesi di tutto il mondo di aiutarci a porre fine a questa terribile guerra“, gli ha fatto eco il sindaco della città, Andriy Bilousov.