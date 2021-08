È nato Bruno Romeo, primogenito di Mia Ceran e del fidanzato Federico Ferrari, manager di Diesel. La giornalista e conduttrice televisiva, divenuta celebre grazie al programma di RaiDue Quelli che il calcio, ha dato il lieto annuncio con un post su Instagram. “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo”.

Immediata la reazione dei fan che, subito dopo aver appreso la notizia del lieto evento, hanno ricoperto di complimenti e in bocca al lupo la conduttrice. Classe 1986, Mia aveva già annunciato la gravidanza in diretta tv, ad aprile. Poi aveva tenuto una sorta di diario dei suoi nove mesi, raccontando emozioni, paure e sensazioni man mano che il pancione cresceva sempre di più.

Mia Ceran è nata a Treviri, in Germania, da papà tedesco e mamma bosniaca. Dopo aver trascorso l’infanzia nel paese natio si è trasferita con la famiglia negli Stati Uniti, a Miami, poi, ancora adolescente, è arrivata a Roma dove ha frequentato il liceo. È approdata a Mediaset grazie ad uno stage internazionale, dopo aver deciso di perseguire la carriera da giornalista.

Mia è stata a lungo fidanzata con il collega Malcom Pagani, figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti. Poi la rottura e la nascita dell’amore con il suo Federico, di cui Mia ha parlato per la prima volta in un’intervista al settimanale F, come riporta Fanpage. In quell’occasione la giornalista ha parlato anche dell’idea di allargare la famiglia: “Il desiderio di famiglia mi è sempre appartenuto, poi la vita ha un modo di metterti davanti alle cose che ti sorprende e ti rendi conto che il tema della famiglia lo scegli solo in parte. C’è una buona fetta di fattori che non governi, soprattutto se sei impegnata sul lavoro, se hai avuto risultati”.