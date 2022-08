Michael Bublè papà per la quarta volta: è nata Cielo

“Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite. Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà”. Questo è quanto hanno scritto sul rispettivo profilo social Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato per annunciare la nascita della loro quarta bambina.

La coppia aveva annunciato la gravidanza a febbraio 2022 con un post accompagnato da una colonna sonora d’eccezione, I’ll Never Not Love You, volto a celebrare anche l’amore tra il cantante e la donna.

Nel 2016 la loro famiglia era stata colpita da un evento che aveva toccato particolarmente anche i fan del cantante: al suo primogenito Noha era stato infatti diagnosticato un cancro al fegato. Ora che tutto è finalmente passato i due non possono che godere appieno dell’arrivo della loro bimba, nonostante abbiano ancora ogni tanto un po’ di “ansia da ecografia“, come ha confessato il cantante. Il riferimento è evidentemente ai controlli cui il piccolo deve sottoporsi periodicamente.

Nei giorni che hanno preceduto il parto la signora Bublè aveva pubblicato un post in cui appariva evidente la sua nostalgia per il pancione che ben presto non ci sarebbe stato più.