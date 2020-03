Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi festeggiano il compleanno della piccola Celeste

Per festeggiare il quinto compleanno della piccola Celeste, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno organizzato un simpatico slime party in famiglia.

Gli invitati erano pochissimi nel rispetto delle misure precauzionali per arginare il contagio da Coronavirus. Ovviamente non potevano mancare le sorelle più grandi, Aurora Ramazzotti e Sole, oltre alla cara amica di famiglia Sara Daniele.

In omaggio alla sua bambina, Michelle ha sfoggiato una camicetta celeste ed ha lanciato via Instagram una dedica speciale alla più piccola di casa: “Piccola biondina mia… con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti… sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più… e devo dire che è proprio così!“.

La showgirl ha continuato facendo riferimento a questi giorni critici: “Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero ‘panzer’ in famiglia, grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe… Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece“.

I fan di Michelle non potevano che scatenarsi inondando la foto di migliaia di like e tantissimi commenti di auguri: “È proprio vero Cece, sei troppo forte e bella!!! Auguri a te e alla tua meravigliosa mamma“; “Ma è la tua fotocopia!! Tantissimi auguri alla tua Principessa Cece!!“; “Troppo carina!! Cece ti faremo una festa con i fiocchi appena tutto si calmerà“.