Michelle Hunziker a Valencia per la MotoGP: "Grazie per l’adrenalina"

Che Michelle Hunziker sia appassionata di moto non è un mistero: la conduttrice non ha mai nascosto il suo amore per i motori, condividendo spesso su Instagram le sue avventure a due ruote. Proprio pochi giorni fa, poi, Hunziker si è recata al circuito Ricardo Tomo di Valencia insieme al compagno Alessandro Carollo per festeggiare, insieme al team Ducati, la vittoria del titolo mondiale della MotoGP di Pecco Bagnaia.

“Oggi così… Full experience”, ha scritto la showgirl su Instagram a corredo di una foto che la vede sorridente in tuta da moto. Poi, Michelle Hunziker ha deciso di fare un giro in pista insieme a Franco Battaini, ex pilota MotoGP e attualmente alla guida della MotoEX2 della Ducati.

Il video del giro, terminato con un’impennata, è poi stato condiviso dalla conduttrice stessa su Instagram, che ha commentato: “Grazie per l’adrenalina”. Lì con lei anche il compagno, con il quale Hunziker ha condiviso una foto.

E proprio poco tempo fa Carollo aveva postato una carrellata di foto del suo giro in moto insieme alla conduttrice su Instagram, sotto la quale aveva scritto: “Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”.