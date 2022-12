Aurora Ramazzotti festeggia il suo 26esimo compleanno in una giornata che non può che essere speciale per lei. L’influencer, infatti, ad aprile 2023 diventerà mamma per la prima volta di un maschio frutto dell’amore con Goffredo Cerza, ma non riuscirà a festeggiare come molti si sarebbero aspettati.

La giovane, infatti, ha preso l’influenza, problema che stanno vivendo in prima persona molti italiani: a darle noia è soprattutto un brutto raffreddore, che l’ha costretta già nei giorni scorsi a ricorrere all’aerosol.

Anche in un frangente come questo lei non ha perso il sarcasmo che da sempre la caratterizza e ha così pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui si fa gli auguri da sola e mostra come sia cambiata nel corso degli anni. Si parte dal 2015, quando era poco più di una ragazzina e indossava un vestitino di colore rosa al fianco di uno dei suoi migliori amici, Tommaso Zorzi, fino ad arrivare ad oggi, quando ha un pancione ormai evidente. Anche su questo aspetto lei ha voluto ironizzare, sottolineando come ritenga la sua pancia ormai decisamente ingombrante, nonostante manchino diversi mesi al parto.

Al fianco di Aurora Ramazzotti ci sarà ovviamente il fidanzato: “Meno male che quest’anno avevo deciso di non festeggiare con amici e famiglia ma solo con Goffredo che doveva portarmi a cena”, ha scritto alla vigilia del compleanno con la speranza di poter stare meglio, ma evidentemente così non è stato.

In tanti le hanno fatto gli auguri, ma tra questi spiccano certamente quelli di papà Eros e mamma Michelle Hunziker. Il cantante ha pubblicato una foto in cui si vede il pancione di Aurora con il commento “26 anni di amore. Auguri cucciola mia”.

La showgirl svizzera, svizzera, invece, ne ha ritrovata una in cui ha in braccio la sua primogenita che aveva solo pochi mesi e ha sottolineato quanto si senta emozionata all’idea di diventare a breve nonna. “Tra pochi mesi – scrive – replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente”-