Si chiama Supersalone ed è l’evento speciale targato Salone del Mobile di Milano che si svolge dal 5 al 10 settembre 2021. Tantissime le novità in questa edizione della kermesse, a partire dal nuovo nome, creato per dare risalto alla ripartenza dopo lo stop della pandemia. La location è sempre quella della Fiera Milano Rho anche se tutta la città meneghina è coinvolta. Il curatore di questa edizione 2021 è l’architetto e urbanista Stefano Boeri insieme alla sua squadra di progettisti che comprende Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, Lukas Wegwerth, Marco Ferrari e Elisa Pasqua.

Dopo più di un anno di chiusure, il nuovo format prevede la realizzazione di una grande biblioteca del design, da poter consultare anche online, in cui vengono mostrate le creazioni delle aziende. L’allestimento in Fiera, fruibile anche dal vivo seguendo le normative anti-Covid, è integrato da aree e percorsi tematici. Presenti anche spazi per ospitare incontri e talk con i protagonisti del panorama culturale e creativo contemporaneo. Inoltre, all’ingresso della Fiera una foresta di duecento alberi accoglie gli ospiti: le piante saranno poi trapiantate nell’area metropolitana di Milano.

I brand che hanno risposto alla chiamata del Salone del Mobile e della sua neo eletta Presidente Maria Porro sono oltre 423, insieme a 50 designer indipendenti e 170 progetti provenienti da 48 scuole internazionali di design. Anche il mondo food nel 2021 ha la sua vetrina in Fiera con la zona ristorante realizzata da Identità Golose. La presenza di alcuni dei più grandi interpreti della cucina italiana, come Carlo Cracco con il pasticcere Marco Pedron, arricchiscono questa esperienza. E se da una parte debuttano i mobili, all’ombra del Duomo, con il Fuorisalone, si può godere di una serie di mostre, eventi e presentazioni satellite distribuiti in diverse zone della città dal 4 al 10 settembre 2021.

Anche in questa edizione la fa da padrone l’automotive con Hyundai come main sponsor per l’undicesimo anno consecutivo. La Lamborghini con l’installazione Work Together illumina gli spazi del Light Gate, in via Brera 5 mentre il marchio Audi è presente a Spiga 26. Nel cuore del Quadrilatero della Moda il marchio dei quattro cerchi porta il progetto Hines volto a recuperare lo storico Palazzo Pertusati.

Tornano a vivere anche i cortili e i chiostri dell’Università degli Studi di Milano, sede iconica della manifestazione, con la mostra evento Interni Creative Connections: quasi trenta tra installazioni e mostre curate dai nomi più illustri del design italiano e internazionale per celebrare i 30 anni del Fuorisalone. All’Orto Botanico di Brera, un’installazione di Carlo Ratti per Eni, racconta il rapporto simbiotico tra piante e ambiente, produzione di ossigeno e consumo di Co2.

Ultimo, ma non ultimo, il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci ospita la terza edizione di Ro Plastic Prize. Il progetto internazionale di Rossana Orlandi che con il TrashFormation Village, la Hall of Waste e il re-Food Market, punta a stimolare una nuova cultura attenta alla sostenibilità e capace di generare emozioni.