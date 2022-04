L’Hard Rock Cafè sbarca a Milano: con un locale di 900 metri quadrati sviluppato su due piani, 280 posti a sedere e due palchi per ospitare concerti, lo storico locale nato a Londra nel 1971 arriva anche nella città meneghina.

Le vetrine dell’edificio situato in via Dante sono coperte da settimane con cartelloni su cui campeggia la scritta Coming Soon e a quanto pare l’attesa è finita. L’apertura dell’Hard Rock Cafè di Milano è attesa per l’estate 2022, ed è il quinto locale della catena presente in Italia.

Dopo quelli di Roma, Venezia, Firenze e quello del 2021 aperto a Verona, ora anche il capoluogo lombardo avrà la sua “vera e autentica hard rock experience”, come dicono dalla società. In vista dell’imminente inaugurazione, inoltre, la catena sta cercando personale, e proprio per questo, il 20 e 21 aprile a Milano ha organizzato una Job Fair, aperta a chi ha già superato la preselezione, per trovare le oltre 100 figure professionali di cui ha bisogno per aprire i battenti.

Hard Rock Cafe cerca peronale per la nuova apertura di Milano - https://t.co/tvUMppsOob pic.twitter.com/rMMPA002oc April 15, 2022

Il marchio, fondato nel 1971 a Londra dai soci Peter Morton e Isaac Tigrett, è diventato celebre in tutto il mondo e ha oltre 191 locali in 59 Paesi. Nel 2007 l’azienda è stata acquistata dai Seminole, tribù di nativi americani, e la sede è stata spostata a Orlando. In tutti i ristoranti sono esposti oggetti iconici come le chitarre di John Lennon, George Harrison, Noel Gallagher, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Lou Reed, Johnny Cash, Angus Young, Pete Townshend e B.B. King.

E ancora, i pantaloni di Jim Morrison, Freddie Mercury e Michael Jackson, abiti di scena di Elton John, Madonna, Britney Spears e Prince, più innumerevoli batterie, dischi d’oro e di platino, spartiti scritti a mano, poster, manifesti e perfino due porte, quella degli studi di Abbey Road e quella del numero 3 di Savile Road a Londra, entrambe legate alla storia leggendaria dei Beatles.