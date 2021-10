Per il quarto anno consecutivo Milano diventa la capitale del vino. Dal 2 al 10 ottobre 2021, infatti, si svolge nel capoluogo lombardo la Milano Wine Week, una settimana di eventi dedicati ai migliori vini italiani, e non solo. Degustazioni, mostre, party, masterclass trasformano la città in un vero e proprio centro dell’enogastronomia e, da quest’anno, ci sono alcune novità.

Prima tra tutte la tecnologia: per la sua seconda edizione in era Covid-19, la MWW non si fa certo cogliere impreparata. Già il tema, Back to wine, fa intuire la voglia di ripartenza dopo un periodo difficile, e gli organizzatori hanno pensato di facilitare la partecipazione del pubblico con un’applicazione, chiamata W, grazie alla quale è possibile ottimizzare e controllare l’accesso ai singoli eventi. Accumulando tre esperienze tramite l’app, poi, si possono ottenere inviti o accrediti per feste riservate, degustazioni o eventi di gaming.

Anche per il 2021 sono stati confermati i Wine Districts, ovvero diverse zone di Milano associate ognuna ad un Consorzio di tutela tra i partner della Wine Week. In ogni quartiere, quindi, si trovano spazi, installazioni, showroom, assaggi, circuiti di bar e ristoranti legati ad una determinata azienda vinicola. Ad esempio, alla zona Brera e Garibaldi è abbinata la Franciacorta, il Valdobbiadene Prosecco DOCG è associato a Porta Nuova, il Consorzio del Moscato d’Asti è legato alla zona di Corso Sempione, e così via. In più, per l’edizione 2021 sono stati aggiunti cinque nuovi distretti, portando il totale a 10.

Sono tantissimi gli eventi in calendario. Tra questi, l’8 ottobre si tiene la presentazione della nuova guida Slow Wine 2022, a cui segue una degustazione di ben 1400 vini diversi. Berlucchi, che nel 2021 compie 60 anni di attività, celebra la sua storia con una mostra in Corso Vittorio Emanuele. Pasqua Vigneti e Cantine porta a Milano un’enorme opera immersiva site-specific, dal titolo Falling Dreams, per celebrare quelli che ritiene i temi fondamentali dell’azienda, come il talento, la creatività e il vino italiano.

Un altro elemento fondamentale è il turismo. Durante tutta la Wine Week, infatti, è possibile partecipare ai Wine Tour, percorsi enogastronomici che portano i visitatori alla scoperta di zone ricche di storia vinicola ad una distanza massima di due ore da Milano, accessibili grazie a transfer in partenza dal capoluogo lombardo. Alcune delle mete più gettonate sono, ad esempio, Cà Maiol, cantina del Gruppo Vinicolo Santa Margherita a Desenzano del Garda, o le cantine sotterranee di Guido Berlucchi a Borgonato di Corte Franca, entrambe in provincia di Brescia.