Rita Ora sfoggia una pettinatura audace alla sfilata di Miu Miu

La sfilata di Miu Miu in occasione della settimana della moda di Parigi è stato un vero e proprio show con un cast stellare di modelle tra cui è apparsa a sorpresa anche Rita Ora.

Prima della passerella, la cantante ventinovenne si è mostrata per le strade della città sfoggiando una tuta color champagne abbinata a degli stivali alti e ad un paio di guanti blu elettrico. Look a parte, a saltare all’occhio è stata la pettinatura audace scelta da Rita composta da onde scultoree che sembravano quasi pietrificate sulla sua testa.

Con la stessa acconciatura stravagante, l’artista ha sfilato in passerella indossando una lunghissima giacca militare blu con dettagli rossi e bottoni gioiello. L’outfit era completato da un paio di tacchi eleganti e dei guanti da corsa neri. Per il make up Rita ha scelto un leggero tocco di rossetto ed un cat eyes intenso.

Visualizza questo post su Instagram PFW Un post condiviso da RITA ORA (@ritaora) in data: 3 Mar 2020 alle ore 9:42 PST

La collaborazione della cantante con Miu Miu è coincisa con l’indiscrezione del suo allontanamento da Rafferty Law, figlio del più famoso Jude. I due si erano conosciuti qualche mese fa Londra sul set del remake di Oliver Twist. Dopo una breve frequentazione, però, pare che la storia non sia decollata anche a causa della lontananza così come rivelato da una fonte anonima al The Sun: “Si sono avvicinati mentre lavoravano entrambi a Londra. Ma Rita poi ha trascorso tanto tempo fuori dal Paese e la relazione si è bloccata. Al momento sono più degli amici“.