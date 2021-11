Achtung Baby, uno degli album di maggiore successo degli U2 compie 30 anni. Il disco, uscito il 18 novembre del 1991 è il settimo lavoro della band irlandese e per celebrare questo anniversario il 19 novembre esce 30th Anniversary Special Edition una ri-edizione su vinile Standard e Deluxe.

Il frontman del gruppo, Bono, descrisse Achtung Baby come “il suono di quattro uomini che abbattono The Joshua Tree” e la rivista Rolling Stone ha inserito quest’album al 62esimo posto tra i 500 migliori dischi di tutti i tempi. Ha vinto un Grammy Award per la Best Rock Performance ed è diventato uno degli album più significativi degli Anni ‘90 e della carriera degli U2.

Il 3 dicembre 2021, inoltre, sarà disponibile un cofanetto digitale di 50 tracce che include Uber Remixes, Unter Remixes, B-Sides, con 22 tracce disponibili per la prima volta in digitale. Per questa riedizione gli U2 hanno collaborato con l’artista francese Thierry Noir, colui che per primo dipinse sul muro di Berlino e che trent’anni fa creò l’iconica serie di auto Trabant, presente nell’artwork dell’album. Ora sarà proprio lui a creare un’installazione speciale agli Hansa Studios a Kreuzber per celebrare l’anniversario.

Thierry Noir dipingerà ancora una volta un Trabant e il cofano della stessa sarà messo all’asta a Phillips, Londra, il 9 dicembre: il ricavato andrà al Berlin Institute for Sound and Music. Achtung Baby (30th Anniversary Edition) sarà disponibile su vinili neri standard e vinili colorati Deluxe, con Achtung Baby (2018 Remaster) e Achtung Baby (Unter Remixes) disponibili anche in digitale sempre il 19 novembre.