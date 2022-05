Sissi Cesana di Amici 21 posta sui social una sua foto da bambina. Lo scatto ha emozionato il web, soprattutto perché ha dato l’annuncio che tutti i fan stavano aspettando. La cantante ha lanciato il suo primo EP, intitolato “Leggera”, che sta già scalando le classifiche.

La vincitrice del premio della critica del talent show musicale più longevo della TV italiana, fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia e col suo immenso talento. All’interno del disco troviamo i brani che in questi mesi il pubblico ha tanto amato, più alcuni pezzi inediti. Come se non bastasse l’ex allieva del programma ha anche annunciato che in questi giorni partirà per il suo primo Tour Instore, che la porterà in giro in tutta Italia e le permetterà di incontrare finalmente i suoi fan. Ad accompagnare il post Instagram con la foto da bambina, queste parole:

“Leggera è circondarsi dei propri pensieri senza che questi riescano a toccarci troppo e cambiarci. È riuscire a fluttuare, galleggiare in un proprio spazio, ma con consapevolezza e concentrazione. Ho sempre sognato di creare qualcosa di mio davvero, fin da piccola. Ho sempre sognato di poter essere sincera, senza preoccuparmi troppo delle conseguenze dei miei pensieri, ora finalmente ci sono riuscita. Amori LEGGERA è vostro, tanto altro in arrivo, non vedo l’ora di condividerlo con voi”.

Ma le emozioni per il suo pubblico non finiscono qua. La cantante ospite nel salotto di Verissimo, durante l’intervista ha svelato di aver ricevuto una bellissima sorpresa dal suo fidanzato Dario Schirone, il ballerino conosciuto proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

“Mi ha fatto una sorpresa a casa quando sono tornata. Appena sono tornata a casa gli scrivevo, gli chiedevo ‘quando ci vediamo? Che facciamo?’. E lui mi rispondeva in modo strano, diceva ‘ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro dentro casa e lo vedo. È stato bello, l’ho rivisto subito. Non è cambiato molto rispetto a prima. Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere”.