Peppermint – L’angelo della vendetta è un film d’azione statunitense del 2018 diretto da Pierre Morel. La pellicola, in onda il 22 ottobre 2021 su Italia 1, racconta come la vita normale di una famiglia possa essere sconvolta nel giro di pochi istanti, con conseguenze imprevedibili. Un revenge thriller che vede Jennifer Garner protagonista nei panni di una madre distrutta e in cerca di giustizia.

Riley è sposata con Chris e insieme hanno una figlia di dieci anni, Carlie. Il marito e la bambina vengono uccisi da Diego Garcia, un capo dei narcotrafficanti locali. La donna, ferita nell’agguato, riesce comunque a riconoscere gli assassini e a testimoniare nel processo. Purtroppo però il giudice, essendo stato segretamente corrotto da Garcia, fa rapidamente chiudere il caso per insufficienza di prove. Riley decide così di farsi giustizia da sola e di uccidere tutti coloro che hanno rovinato la sua vita.

Dopo essere sparita per cinque lunghi anni fa ritorno per compiere il suo piano. Armata fino ai denti, inizia a occuparsi di tutte le persone responsabili dello sterminio della sua famiglia e inizia a ucciderli uno a uno. L’FBI comincia a capire e tenta di rintracciare Riley ma la donna, che ormai si è trasformata in una spietata killer, è molta a non lasciare tracce di sé. Non si fermerà fino a quando non avrà eliminato Garcia con le sue mani.

Negli Stati Uniti, la pellicola è stata distribuita il 7 settembre 2018 da STX Films. In Italia, invece, è stata anticipata dal trailer ed è arrivata nelle sale a marzo 2019 con Lucky Red e Universal Pictures. Il film non è riuscito a incidere particolarmente al botteghino. Le rivelazioni Box Office Mojo parlano di incassi per 53 milioni di dollari, a fronte di un budget di 25 milioni.