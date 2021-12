È tutto pronto per l’uscita del film Diabolik, la pellicola ispirata ai fumetti di Angela e Luciana Giussani, che dal 16 dicembre 2021 è nelle sale cinematografiche di tutta Italia. In attesa di poterlo vedere, il 13 dicembre a Roma c’è stata l’anteprima per la stampa e dobbiamo ammettere di aver notato alcuni look strepitosi, come quello di Miriam Leone, che nel lungometraggio interpreta la biondissima Eva Kant.

L’attrice si è presentata alla photocall con un completo total white elegantissimo e molto chic. Il tailleur è della maison Prada: pantalone a palazzo, camicia strutturata ton sur ton, stretta in vita da un cinturino sottile con fibbia gioiello e una giacca cropped corta e senza bottoni. A completare questo look già decisamente luminoso, Miriam Leone ha abbinato una borsa a mano in stile camouflage con dettagli oro.

A impreziosire l’outfit la bella Eva Kant ha scelto di osare solo con dei punti luce sulle mani, bracciali a serpente e anelli con brillanti. Per il trucco invece ha puntato tutto sugli occhi con uno smokey eyes intenso che esalta la tonalità verde dei suoi occhi. Per le scarpe Miriam Leone ha scelto degli stivaletti bianchi con zeppa gioiello.

Alla photocall ha partecipato ovviamente anche l’altra attrice di Diabolik, cioè Serena Rossi, che nel film è Elizabeth Gay, compagna del protagonista prima dell’arrivo di Eva Kant. Madrina del Festival di Venezia a settembre 2021, anche lei ha indossato per la presentazione della pellicola alla stampa un tailleur glicine scuro, firmato Valentino. Il completo è composto da blusa e pantalone e una camicetta nera che crea un delizioso effetto spezzato.

A completare il look un paio di décolleté nere con fibbia gioiello e tacco largo, una borsa tracolla rosa confetto con catenella, sempre della maison Valentino. Per il trucco Serena Rossi conferma il suo stile sobrio e semplice con un leggero smokey sugli occhi e labbra nude.