Miriam Leone e l’allenamento dopo il parto: "Farò yoga e pilates"

Miriam Leone, da poco diventata mamma del piccolo Orlando, ha raccontato in alcune storie Instagram di voler ricominciare a fare attività fisica. “Sto piano piano iniziando a pensare di rimettermi in forma (anche se la mia nuova forma è quella di madre), dopo il parto. Dalla prossima settimana, posso riprendere ad allenarmi”, ha esordito.

L’attrice, però, ha spiegato di aver bisogno di riprendere l’allenamento adottando un approccio soft: “Inizierò con un po’ di yoga e pilates perché sento di avere bisogno di un approccio dolce sul mio corpo e di recuperare flessibilità”. E ha aggiunto: “Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma di benessere totale, ed è importantissimo per la nostra salute…”.

L’attrice è diventata mamma da poco più di un mese: il piccolo Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo, è nato il 29 dicembre 2023. Per festeggiare i suoi primi 30 giorni da genitore, Miriam Leone aveva condiviso un post con una serie di foto corredate da delle dolci parole:

È passato solo un mese da quando sei arrivato, ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo… Mi hai riempito il cuore e l’album preferiti del telefono. Un mese di amore travolgente.

L’attrice aveva annunciato di essere incinta nell’estate del 2023, in una lunga intervista a Vanity Fair nella quale raccontava cosa le avesse fatto cambiare opinione sull’avere figli: “Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche”.