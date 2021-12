La love story tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan continua a far parlare, soprattutto ora che i due si sono avvicinati tanto da baciarsi davanti a tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip 6. I baci, lunghi e appassionati sono scattati durante la festa di compleanno di Jessica Selassié, sulle note della disco-dance Anni ’80.

A quanto pare a nulla sono serviti i tentativi da parte di entrambi i concorrenti di prendere le distanze l’uno dall’altra, e il loro feeling alla fine ha avuto la meglio. Nonostante l’opinionista in un primo momento avesse provato ad allontanarsi dalla showgirl, per lui troppo gelosa, e superati i timori e le reticenze di lei, bloccata dal fatto che D’Anelli avesse una fidanzata fuori dalla Casa, ora la neonata coppia pare molto affiatata.

Sicuramente, Miriana Trevisan è riuscita a rilassarsi un po’ di più dopo che il gieffino ha lasciato la sua ragazza in diretta. Biagio, infatti, durante una discussione con l’ex di Non è la Rai, ha dichiarato:

“Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare! […] Se mia sorella mia ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione”.

E i baci poi ci sono stati eccome. I due vipponi si sono baciati davanti a tutti: “Restiamo così tutto il giorno?” chiede lei, mentre si stringono in un abbraccio, e lui risponde: “Solo un giorno?”. Finalmente lei si sente serena e riesce a esprimere i suoi sentimenti:

“Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. […] Mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero”.

Biagio D’Anelli allora le confessa ancora una volta l’intenzione di vederla anche fuori dal GF: