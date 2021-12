Al Grande Fratello Vip 6 tra coppie nuove e vecchie, fuori e dentro la Casa più spiata d’Italia, c’è ancora un rapporto che deve definirsi, ed è quello tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I dubbi della showgirl continuano a crescere e sente sempre di più di dover prendere le distanze dall’opinionista, che oltretutto fuori dal reality è fidanzato.

L’ex di Non è la Rai non sa però che la fidanzata del suo coinquilino, Silvana Curcio, pare abbia deciso di lasciarlo, infastidita dal rapporto troppo intimo che c’è tra lui e Miriana. Anche dentro la Casa però c’è chi spinge la concorrente a frenarsi, come Katia Ricciarelli che non risparmia battute: “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei veramente”.

Parole che hanno indispettito non poco Trevisan che, dopo essersi sfogata con le sue compagne di stanza, sta seriamente pensando di allontanarsi da D’Anelli. Lui però confessa di non poter fare a meno delle sue attenzioni. E allora lei replica: “Non posso venire da te e fare la fidanzata, non lo posso fare”.”Io sto pensando anche al fuori – interviene Biagio – ho preso molto seriamente la questione e proprio per questo, nell’eventualità in cui i miei sentimenti per te si facessero sempre più importanti, vorrei continuare”.

Ma Miriana sembra non riesca ad aspettare l’indecisione di Biagio e ha scelto di rispettare i suoi spazi, vivendo la cosa in modo naturale, in attesa che sia lui a cercarla quando ha voglia. Ma quando Biagio si avvicina per abbracciarla teneramente, i due tornano a scherzare con il solito feeling. Secondo alcune indiscrezioni, forse nella prossima puntata la fidanzata del gieffino potrebbe varcare la Porta Rossa per chiedere chiarimenti.