Un nuovo concorrente è in arrivo al Grande Fratello Vip 6 e si tratta di Kabir Bedi. Dopo lo spoiler di Cesara Buonamici al Tg5, ormai la partecipazione dell’attore è sulla bocca di tutti. La giornalista, con questa notizia scoop, è riuscita perfino a sorprendere Alfonso Signorini, che è rimasto senza parole durante il collegamento al tg prima della diretta di lunedì 6 dicembre 2021.

“Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?”, chiede Buonamici. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?”, risponde il padrone della Casa aggiungendo, “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo”.

La scelta caduta su l’ex interprete di Sandokan, 76 anni il 16 gennaio 2022, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In attesa di entrare al GF, infatti, c’erano Ferdinando Giordano e Giulio Raselli, in quarantena e pronti a varcare la famosa porta rossa. Il loro ingresso è stato annullato e Signorini ha puntato tutto su Kabir Bedi, al suo secondo reality show dopo L’Isola dei famosi, a cui ha partecipato come concorrente nel 2004 arrivando secondo.

Kabir Bedi porterà al GF il suo recente vissuto, di cui ha parlato anche nel suo libro, Storie che vi devo raccontare, dove rivela della sua bancarotta in America e del suicidio del figlio, avvenuto nel 1997. Ma gli scoop di Cesara Buonamici non finiscono qui. La conduttrice del Tg5 sul finale del collegamento con Alfonso ha infatti aggiunto: “Ma dammi un’altra notizia, ma non arriva Pippo Baudo per Katia?”. E ora tutti si chiedono se l’ex marito della soprano entrerà nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla cantante.