Miriana Trevisan brilla al GF vip con la giacca di piume e paillettes

Miriana Trevisan continua a far sognare tutti con gli splendidi look indossati al Grande Fratello vip. Durante la puntata del 17 gennaio 2022, l’ex ballerina di Non è la Rai ha avuto modo di stupire il pubblico con un outfit total white, composto da un lungo tailleur classico, arricchito però da qualche dettaglio moderno.

Si tratta di una giacca dallo stile molto elegante, caratterizzata da nuance candide. A vivacizzarne l’aspetto è la stoffa ricamata con disegni che ricordano i motivi ornamentali tipici del pizzo. Nessuna trasparenza, però, solo delle piccole paillettes bianche che donano un tocco di luce e originalità al tailleur.

Il modello, caratterizzato da spalle dritte e linee squadrate, scende stringendosi all’altezza della vita, per poi allargarsi in una leggera forma a campana che arriva fin sotto i fianchi.

Due ampie tasche e un grande bottone dorato rifiniscono il tutto, ma la ciliegina sulla torta sono le piume sottili cucite sul colletto. Le stesse di cui è composto l’abito con ampio spacco che indossa al di sotto della giacca, che rimanda immediatamente ai vestiti vintage che si indossavano ai party Anni ’20.

Decisamente sfavillante, Trevisan ha completato il look abbinando un make up composto da smokey eyes nero e rossetto rosso che le ha donato un punto di colore. Ai piedi, décolletée brillantinate con tacco alto e punta, mentre l’hairstyle è caratterizzato da una coda bassa laterale e lunghi capelli che le scendono sulle spalle in morbide onde.