Al Grande Fratello vip c’è aria di tempesta già da alcune settimane. Le liti, le parolacce e le gravi offese che i vip si sono scambiati e a cui il pubblico ha assistito, hanno spinto il conduttore Alfonso Signorini a recarsi nella casa durante la puntata di venerdì 7 gennaio 2022, per fare un discorso ai concorrenti e rimetterli in riga.

A quanto pare, però, questo è servito a poco, perché ciò che è successo ha comunque scatenato delle pesanti conseguenze da chi segue la trasmissione. In particolare, il cantante Pago ha deciso di querelare alcuni partecipanti allo show dopo aver ascoltato delle parole per lui inaccettabili, rivolte all’ex moglie Miriana Trevisan.

Durante le ultime settimane trascorse al reality, l’ex ballerina di Non è la Rai ha discusso in primis con Katia Ricciarelli e poi con altri vip, che l’avrebbero definita una cattiva madre. Il motivo è che Trevisan aveva mostrato alle telecamere del programma un avvicinamento sentimentale prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli, entrambi ormai fuori dalla casa.

Al settimanale Chi, Pago ha spiegato il motivo della sua decisone:

“Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Chiaro? Mi sono rivolto agli avvocati a abbiamo inviato una diffida ai “signori” Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana a suo nome, quando uscirà dalla casa. Questa storia mi fa solo schifo. Sono veramente incazzato. Gliene direi quattro a questi ‘signore e signori’.

Infine, ha aggiunto:

“Ma di che cosa stiamo parlando? Siamo nel 2022. In un momento storico in cui si combatte per abbattere i muri del pregiudizio. Mi ha fatto molto male che quelle frasi siano uscite dalla bocca di due donne come Soleil e Katia Ricciarelli. E poi parlano di solidarietà femminile… Spero che le diffide facciano riflettere le due signore e Urtis. E anche i leoni da tastiera”.