Nel bene e nel male, Katia Ricciarelli continua a regalare forti emozioni al Grande Fratello vip. Durante la puntata del 17 gennaio 2022, la cantante è stata protagonista di un filmato, nel quale raccontava agli altri concorrenti un po’ della sua infanzia.

Episodi che il conduttore Alfonso Signorini ha voluto riprendere durante la diretta, per mettere in luce alcuni aspetti della sua storia di fronte al pubblico, in modo che tutti potessero comprendere meglio alcuni aspetti del carattere di Ricciarelli.

“In un’italia che veniva fuori dal dopoguerra, dove esisteva la famiglia patriarcale, una mamma come la tua che lavorava per mantenere le sue figlie, non veniva vista bene dal resto del paese”.

Ha esordito così Signorini, per poi mandare in onda le parole dalla cantante.

“Ho riflettuto molto sulla mia vita, io sono nata in Italia. Le mie sorelle sono nate dal marito della mamma, mia mamma era sposata e a 28 anni è rimasta vedova con due figlie, le mie sorelle, Anna e Marialuisa. Anna ora è in una casa dove tengono le persone anziane. Marialuisa è morta a 29 anni sotto una macchina, lasciando i figli e il marito. È stata una cosa tragica, mia mamma dopo la sua morte ha cominciato a non essere più lei. La morte di mia sorella ha distrutto una famiglia”, ha raccontato Ricciarelli nelle clip.

E ancora:

“La mia autodifesa ce l’ho da quando ero ragazzina e dovevo pararmi il culo, ma non solo a me, anche a mia madre e alle mie sorelle. Eravamo donne sole, quindi poco serie agli occhi delle persone. Immagina che razza di situazione posso aver vissuto e di conseguenza oggi sono una donna forte, molto forte”.

Alla fine del video, Signorini si è rivolto a lei:

“Katia, si capiscono un po’ di cose da questo racconto”.

Ricciarelli, in risposta ha concluso:

“Alfonso, è proprio per l’infanzia che ho vissuto che a volte sono angolosa. A volte vedo delle cose che non sono giuste, oppure vorrei cambiare delle persone e poi resto delusa. Sono una donna forte, ma la mia è una corazza”.