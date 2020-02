Monica Bellucci total black per la mostra di Louboutin alla Paris Fashion Week 2020

Monica Bellucci ha scelto un look total black firmato Dolce & Gabbana per partecipare alla mostra di Christian Louboutin alla Paris Fashion Week 2020. Se a Milano la settimana della moda si sta svolgendo a porte chiuse ed è in parte stata cancellata, a Parigi l’attrice italiana brilla tra le tante star sul red carpet. La retrospettiva L’Exibition[niste] by Christian Louboutin apre le danze per la settimana più attesa nella capitale francese.

Monica Bellucci riprende la scena, dopo averla lasciata le scorse settimane alla figlia Deva Cassel. La giovanissima modella è la protagonista della campagna pubblicitaria della nuova fragranza Dolce Shine di Dolce & Gabbana. Ma mamma Monica non ha dubbi, la priorità per Deva deve continuare a essere la scuola.

L’attrice ha optato per un outfit total black, molto classico, elegante ma pur sempre provocante, disegnato per lei proprio dal brand italiano D&G. Monica Bellucci ha percorso il red carpet di L’Exibition[niste] by Christian Louboutin, tra star francesi e grandi nomi della moda. Top di velluto nero, pantaloni a zampa, e maxi blazer, tra le tendenze di questa stagione. Il look dell’attrice è sempre al top, specie grazie al suo nuovo taglio più corto. Se inizialmente media e fan non amavano questo deciso taglio di capelli, che ci aveva fatto dire addio alla lunga chioma corvina di Monica, ora convince sempre più.

La mostra si tiene presso il Palais De La Porte Dorée e verrà aperta al pubblico il 26 febbraio, fino al 26 luglio prossimo.