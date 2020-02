Christian Louboutin in mostra a Parigi

Christian Louboutin ha deciso di mettere in mostra i modelli più belli delle sue scarpe dall’iconica suola rossa scarlatta! Aperta al pubblico The Exhibition[nist], dal 26 febbraio, l’esposizione del famoso stilista calzaturiero francese amato dalle donne di tutto il mondo ha aperto la settimana della moda francese con una festa di apertura alla quale è intervenuta anche Monica Bellucci.

A ospitarla è il Palais de la Porte Dorée, situato nel dodicesimo arrondissement di Parigi, e durerà per ben cinque mesi quindi fino al 26 Luglio 2020. Si tratta di una retrospettiva couture che esplorerà il mondo dell’ artista attraverso le sue passioni e le fonti di ispirazione: viaggi, teatro, danza, letteratura, cinema e cultura pop.

I visitatori potranno ammirare i modelli di scarpe che da trent’anni fanno sognare il popolo femminile e che spesso sono state scelte dalle star per i red carpet più importanti della loro carriera. Lo stesso stilista ha raccontato da dove nascono le sue creazioni: “Il tacco cambia la postura, la silhouette, il disegno del corpo e ti dà allo stesso tempo una certa consapevolezza del tuo corpo. Ecco perché mi piacciono i tacchi. Ma mi piacciono anche le scarpe basse, capisco molto bene che vogliamo per così dire libertà diverse e quindi posture diverse. Non vorrei che la gente guardasse le mie scarpe e pensasse: Quanto sono comode? L’importante per me è che la gente le guardi e pensi: Quanto sono belle?“.

Per The Exhibition[nist] Louboutin si è avvalso della collaborazione di artisti di grande rilevanza, a dimostrazione delle sue influenze poliedriche: la mostra è curata, infatti, dal regista e fotografo David Lynch, dalla coreografa spagnola Blanca Li e dall’artista pakistano Imran Qureshi. Pronte a farvi incantare dal mondo nascosto dietro le meravigliose scarpe dalla suola scarlatta?