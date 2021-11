Tra i concorrenti di Ballando con le stelle sicuramente spicca Morgan, l’ex frontman dei BluVertigo. Nella puntata di sabato 13 novembre 2021, il cantautore continua a sorprendere con le sue esibizioni in coppia con la maestra Alessandra Tripoli. Anche se inizialmente ha dichiarato più volte di partecipare al programma di Milly Carlucci solo per questioni economiche, ora pare proprio che si diverta e sia a suo agio nei panni di ballerino.

Giudice di talent televisivi come X Factor e The Voice nel 2019, Morgan è nato il 23 dicembre del 1972 sotto il segno del capricorno. Il suo personaggio dallo stile eclettico ha spesso attirato su di sé parecchie critiche. A soli 16 anni vive un evento che segna tragicamente la sua esistenza. Il padre si suicida di fronte a lui e alla sorella Roberta Castoldi, fatto che racconta a Maurizio Costanzo nel corso del programma L’intervista: “Tu non immagini che tuo padre si può uccidere: si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”.

Anche le sue love story sono state spesso sotto i riflettori, non sempre con note positive. Dal 2000 al 2007 è stato legato a Asia Argento, da cui nel 2001 ha avuto la figlia Anna Lou. Nel 2012, nasce la sua seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta durante X-Factor 5. Nel bene e nel male è sempre stato sotto le luci della ribalta, ma ci sono cinque curiosità su di lui che non tutti sanno.

Ha iniziato a suonare la chitarra da bambino, quando aveva sei anni, ma visto che era mancino ha incontrato diverse difficoltà, e così si è appassionato allo studio del pianoforte.

Ama la musica classica e rock. David Bowie e Lou Reed sono i suoi idoli.

Ha la fobia degli insetti.

Il neo ballerino e i Bluvertigo sono molto amici dei membri della band dei Subsonica. Nella canzone Cocoricò, Samuel Romano cita anche Morgan “che saltava da un balcone all’altro” ricordando una serata degli Anni ’90 passata nella famosa discoteca di Riccione.

A causa di problemi finanziari, nel maggio del 2019 ha annunciato di essere stato sfrattato dalla sua casa.