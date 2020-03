Muore la mamma di Alex Baroni: il messaggio toccante di Giorgia

Dopo che le sue condizioni si erano aggravate a causa del Coronavirus, nelle scorse ore è deceduta Marina Marcelletti, la madre di Alex Baroni.

Giorgia, che per anni è stata fidanzata con il cantante prima della sua prematura scomparsa, ha voluto dedicare un messaggio toccante alla donna a cui era molto legata. La cantante ho condiviso su Instagram una foto in cui Marina sorride dolcemente corredata da parole strazianti: “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita. Che donna eccezionale sei stata, Marina Baroni“.

A dare la triste notizia era stata la nipote della donna Valeria Frasca attraverso un post su Facebook: “Finora solo numeri. Li leggi e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni“.

Con le sue parole Valeria ha voluto ricordare anche l’artista morto in un incidente stradale nel 2002 e il dolore che la madre aveva tramutato in forza d’animo: “Dopo quella tragedia, Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre chilometri, una ‘runner’ si direbbe oggi, e a viaggiare, viaggiare ovunque, sempre, sempre in movimento. Marina ha preso il Coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao, Marina immensa“.