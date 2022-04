Sui social, da settimane, è in trend My name is Chicky, una canzone con balletto coreografato annesso che è diventata virale. Navigando tra i vari reels e mini video è impossibile non imbattersi almeno una volta al giorno (ma anche di più) nel suono che fa: “My name is Chicky! My name is Cha-Cha!”.

In tantissimi, adulti e non, hanno provato a cimentarsi nel ballo di gruppo ideato per tre o quattro persone: i partecipanti devono replicare i passi dei personaggi elencati nella canzone ideati dai D Billions, autori del brano.

È stata proprio la band degli youtuber del Kirghizistan a pubblicare, il 6 settembre 2020 sul canale YouTube, il video inizialmente dedicato solo ai bambini. Inizialmente la canzone era stata anticipata dalla clip “Shake, shake your body! Clap, Clap, Cha Cha Cha!”, del 12 gennaio 2020, ma visto il grande successo i D Billions hanno deciso in seguito di far uscire una seconda parte che è esplosa fino a raggiungere 695 milioni di visualizzazioni.

I protagonisti del brano sono quattro, Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom e Lya Lya, e si differenziano per colori, gesti e suoni. Il primo ad apparire è Chicky, che avanza ripetendo il suo nome e ancheggiando; segue poi Cha-Cha che accompagna il suo nome battendo le mani; poi arriva Boom-Boom che con voce profonda mostra i bicipiti: e infine entra in scena Lya Lya con la sua voce da bambina.

A prima vista, My name is Chicky, sembra un ballo semplice, ma solo provandolo ci si accorge di quanto invece sia complicato coordinare i movimenti con la musica e le varie ripetizioni. Se volete provare, non vi resta che digitare My names i Chicky sui motori di ricerca, imparare i passi e divertirvi insieme ai vostri amici.