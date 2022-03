“Non è bello da evocare però per un lungo periodo della mia vita sono stata autolesionista ed è una cosa che ho riconosciuto molto tardi”. Racconta così uno dei periodi più bui della sua vita Nancy Brilli, ospite a Verissimo domenica 13 marzo 2022.

L’attrice si è messa a nudo nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha voluto parlare anche degli anni difficili che ha vissuto e di come si sia resa conto del suo problema: “Poi ho capito che cos’è con l’analisi e tante letture, conoscendo persone intelligenti che me lo hanno spiegato: non potendo in nessun modo controllare le mie emozioni e sofferenza la proiettavo su qualcosa che potevo gestire io. Potendo gestire io il dolore e la sofferenza mi sembrava tutto più facile”.

Poi un appello ai giovani:

“Siccome ci sono tanti ragazzi purtroppo che praticano l’autolesionismo e lo sottovalutano mi sento di dire di cercare qualcuno con cui parlarne. Anche quando ti senti assolutamente solo uno lo trovi, non dev’essere però un tuo pari che ti dia sempre ragione”.

Nancy Brilli, ha continuato parlando anche di come ha vissuto tutto all’interno della sua famiglia:

“Sono stata trattata come quella strana che voleva stare al centro dell’attenzione, ma non è così, è una cosa assolutamente diversa, l’autolesionismo è la necessità di gestire il dolore altrimenti vieni sopraffatto. Io metterei nelle scuole delle lezioni. C’è lo psicologo nella scuola ma il ragazzo non ci va, invece dovrebbe essere il contrario: andare a parlare di questo tipo di sofferenza che è tanto diffusa”.

Poi la conduttrice le chiede chi l’abbia aiutata in questo percorso di conoscenza e di guarigione: “Io sono stata aiutata tanto da una signora, che poi ho scoperto essere una psicologa che mi ha dato dei libri da leggere, e da una mia amica suora”. Toffanin chiede ancora se le sia più successo di avere episodi di autolesionismo: