Vera Gemma sulla pressione a essere bella: "Mi paragonavano a mio padre"

Vera Gemma, ospite a Verissimo, ha parlato del suo rapporto conflittuale con la bellezza e della pressione di essere paragonata al padre, l’attore Giuliano Gemma. Intervistata da Silvia Toffanin, l’attrice si è lasciata andare ad alcune confessioni sulle aspettative che la sua famiglia aveva per lei.

“Io e mia sorella dovevamo essere all’altezza della bellezza di nostro padre. Cosa di cui io non mi sentivo assolutamente in grado”, ha esordito Vera Gemma, oggi 53 anni. “Negli anni è stato sempre peggio con i paragoni crudeli della gente, che si preoccupava sempre di dire che mio papà era bellissimo mentre io no”.

“Per anni ho avuto un rapporto conflittuale con il mio corpo”, ha poi proseguito. “Oggi mi piaccio, ho scoperto che la bellezza è fatta di tante cose ed è quello che abbiamo dentro e quanto siamo capaci di trasmetterlo a fare la differenza, e non gli stereotipi di Instagram”

Poi, Vera Gemma ha parlato di quando i suoi genitori le fecero rifare il naso a 17 anni. “Una storia allucinante. Pensavo che mio padre e mia madre fossero in buona fede, a quell’età di solito si fa quello che dicono i genitori. Negli anni, parlandone con la mia regista, ho capito che non era assolutamente normale. I genitori dovrebbero insegnare ai figli ad accettarsi, oggi non mi sento di condannarli ma non è stata la cosa giusta da fare”.

Del resto, l’attrice aveva già parlato di questo argomento nel film biografico Vera, del 2022, dove aveva raccontato la preoccupazione ricorrente dei suoi genitori per l’aspetto fisico: “Non ci hanno mai parlato di droghe, ma si sono raccomandati mille volte di non ingrassare. Erano ossessionati dalla bellezza. Volevano che fossimo all’altezza di papà”.