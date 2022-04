Ospite a Verissimo insieme alla sorella Cecilia, Belen Rodriguez ha parlato di molte tappe importanti della sua vita, ripercorrendo la sua carriera e rilasciando anche una grande confessione.

La showgirl, 37 anni e già mamma di Santiago e della piccola Luna Marì, avuti rispettivamente con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin che vorrebbe avere un terzo figlio:

“Non ora, almeno tra due anni. Ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli”.

Raccogliendo la confidenza di Belen Rodriguez, la conduttrice, si è lasciata andare a una domanda ironica: “Scusa ma con chi?”, alludendo ovviamente all’identità del padre di questo terzo bebè desiderato.

“Ah, questo non si sa!”, ha risposto sorridente la presentatrice de Le Iene che, ha detta dei gossip che si rincorrono sul web, starebbe vivendo una nuova storia d’amore con il suo ex De Martino.

Nel corso dell’intervista a Verissimo sono stati trattati tanti temi e Silvia Toffanin ha chiesto a Rodriguez se fosse a conoscenza dei problemi di salute di Antonino Spinalbese. Recentemente, il papà di Luna Marì, ha annunciato di aver scoperto di essere affetto da una malattia autoimmune.

La showgirl ha detto di essere a conoscenza solo “dell’infiammazione al pancreas, sì. Non è una cosa così…Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente”.

Belen Rodriguez si è mostrata dispiaciuta per la notizia della malattia: