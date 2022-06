Naomi Campbell non ama condividere molto della sua vita privata. Specialmente sui social network è molto raro che la supermodella posti qualcosa che riguarda la sua sfera più intima e, ovviamente, questo riguarda soprattutto la sua bambina.

La piccola, che ora ha 13 mesi, è super protetta e Naomi non è una fanatica della condivisione di scatti che la riguardano. Recentemente però ha fatto uno strappo alla regola e, dopo le foto pubblicate per la Festa della Mamma, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto dolcissime.

L’occasione è decisamente speciale: si tratta dei primi passi della bimba, fatti con la mamma in un parco immerso nel verde, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Seppure in nessuno scatto Naomi Campbell mostra il viso della figlia, le fotografie sono di una dolcezza unica.

Proprio come quelle che ha messo sul social per la Festa della Mamma 2022: per la ricorrenza la modella ha scelto una foto in cui tiene in braccio la piccola e la bacia dolcemente sulla fronte. La caption dell’immagine parla di maternità e recita: “La più grande benedizione del Signore”.

Nella gallery di quel post, alla foto di Naomi Campbell con sua figlia, segue quella della modella da bambina insieme alla madre: due generazioni a confronto che i suoi 13 milioni di follower hanno commentato con un’ondata di affetto.